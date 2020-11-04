Лана Дель Рей спела You’ll Never Walk Alone для фильма о «Ливерпуле»

https://static.news.ru/photo/22c90a4a-1eb4-11eb-ab2e-fa163e074e61_660.jpg Лана Дель Рей Фото: lanadelrey/instagram.com

Певица Лана Дель Рей рассказала об участии в новом документальном фильме о «Ливерпуле».

Специально для проекта 35-летняя американка а капелла исполнила You’ll Never Walk Alone.

Композиция, написанная Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году, в футбольном мире известна как гимн «Ливерпуля».

Ранее NEWS.ru писал, что американская певица Билли Айлиш выпустила клип на заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать».

В ролике показано выступление артистки в чёрно-белом цвете, которое сменяется кадрами из будущей картины.