Кевин Джонсон раскрыл детали первой встречи с Майком Тайсоном Кевин Джонсон: я замер как школьница, когда впервые встретился с Майком Тайсоном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, рассказал в интервью NEWS.ru о знакомстве с Майком Тайсоном. Первая их встреча состоялась в 2001 году перед боем Кости Цзю с Шармбой Митчеллом.

Тайсон дружил с Митчеллом и пришел его поддержать. Когда я вошел в раздевалку, там был Майк Тайсон. Я замер, как школьница. Все подходили к нему и разговаривали с ним. Потом все ушли. Мы остались вдвоем. Я не знал, как к нему обращаться — называть мистером или сэром. Я сказал: «Меня зовут Кевин Джонсон, я стал боксером. Сегодня у меня поединок, но я хотел задать один вопрос. Можете дать мне совет?», — рассказал Джонсон.

Боксер также рассказал об ответе Тайсона.

Он ответил: «Конечно, задавай! Сколько у тебя уже было боев?» Я в этот момент держал в руке камеру, ответил, что боев было пять: четыре победы и одна ничья. Майк спросил: «О, у тебя была ничья?» Я сказал: «Да, с Тимуром Ибрагимовым». Это был один из спарринг-партнеров Тайсона. Он ответил: «Раз ты смог сделать это с одним из моих ребят... Продолжай в том же духе», — рассказал боксер.

Кевин Джонсон — экс-претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. В 2009 году он боксировал за этот титул с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей. В активе 44-летнего боксера 36 побед (20 — нокаутом), 22 поражения и 2 ничьи.

В январе 2024 года Министерство внутренних дел России опубликовало кадры вручения Кевину Джонсону российского паспорта.