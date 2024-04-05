«Каждый имеет право на мнение»: теннисист о словах Винер про «бомжей» Теннисист Медведев заявил, что не согласен со словами Винер о россиянах-бомжах

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Российский теннисист Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «Спорт-Экспресс» раскритиковал заявление главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, назвавшей «бомжами» спортсменов, согласившихся участвовать в Олимпийских играх — 2024 без флага и гимна. По его словам, каждый имеет право на собственное мнение. При этом сам Медведев признался, что с удовольствием поедет на соревнования.

В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду, — рассказал спортсмен.

Медведев добавил, что теннисисты по-разному относятся к Олимпийским играм и турнирам «Большого шлема». Многие спортсмены считают Игры менее важными. Также нередко теннисисты предпочитают вообще не играть, если они не смогут победить или занять призовые места, отметил Медведев.

Ранее Ирина Винер заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна.