Камила Валиева вернулась в Россию после Олимпиады в Пекине

Чемпионка Европы и чемпионка Олимпиады в командном турнире Камила Валиева в пятницу вернулась в Россию. Она приземлилась в аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает , что встретить спортсменку пришли сотни фанатов. Они подержали фигуристку словами и плакатами. При этом Валиева отказалась от общения с прессой по прилёте.

На Олимпийских играх — 2022 спортсменка была в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном туре, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла.