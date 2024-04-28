Губерниев объяснил, почему назвал Россию неспортивной страной Дмитрий Губерниев: Россия — неспортивная страна, спортсменов не узнают на улицах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Победа экс-фигуриста Романа Костомарова в опросе «спортсмен года» — свидетельство того, что Россия — неспортивная страна, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru телеведущий Дмитрий Губерниев. Он считает, что в России не знают спортсменов.

Сейчас разводим полемику вокруг того, что я сказал, что Россия — неспортивная страна. Посмотрите на опрос ВЦИОМа. 72% опрошенных так и не смогли назвать лучшего спортсмена страны, любимого атлета. Выиграл Роман Костомаров, который никак не подходит для титула «Спортсмен года». «Мужество года», «Стойкость года», «Воля к жизни года» — это да, — сказал Губерниев.

Он добавил, что благоговеет перед Романом, но фигурист сам удивился, когда увидел результаты опроса. Не должна была набирать много голосов и Камила Валиева, которая в последний раз выступала на Олимпиаде.

Александр Большунов набрал всего два процента вместе с Александром Овечкиным. И о чем мы говорим? Россия в этом смысле страна неспортивная. Мы не любим спортсменов, мы их не знаем, мы путаем спорт с физической культурой, подменяем понятия, манипулируем статистикой. Нам надо просто спокойно смотреть друг другу в глаза, развивать детско-юношеский спорт, помогать спорту высших достижений, не врать самим себе и понимать, что проиcходит, — добавил Губерниев.

25 апреля режиссер Сарик Андреасян сообщил в своем Telegram-канале, что снимет художественный фильм о Костомарове, его творческом пути и преодолении трудностей. Он выразил уверенность, что кино получится «чемпионским» при непосредственном участии Романа и его близких.