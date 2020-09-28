Как «Химки» выигрывали у «Динамо»: фото матча девятого тура РПЛ

В заключительной встрече девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковные «Химки» на своём поле обыграли столичный клуб «Динамо» — 1:0.
Единственный мяч на 19-й минуте забил «бело-голубым» Александр Ломовицкий, арендованный ранее у московского «Спартака». Интригой встречи был вопрос: будет ли команда «Химок» выигрывать под руководством нового главного тренера, которым стал Игорь Черевченко. После отставки Дмитрия Гунько новый наставник подмосковного клуба приступил к своим обязанностям несколько дней назад. Теперь, благодаря этой победе «красно-чёрные» получают шанс продолжить чемпионат, покинув зону вылета и поднявшись на 14-е место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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