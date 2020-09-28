Как «Химки» выигрывали у «Динамо»: фото матча девятого тура РПЛ

Именно в России стартовала вторая половина сезона «Формулы-1». Чемпионат мира перестал ограничиваться этапами в Западной Европе и по-настоящему открыл свои двери для зрителей России. В Сочи на трибунах собрались 30 тысяч болельщиков. В период пандемии это первый этап «Формулы-1», где было разрешено принять такое количество фанатов. И гонщики, и зрители соблюдают меры антикоронавирусной безопасности. Только на момент традиционного излияния шампанского маски были сняты. Гоночный уик-энд в Сочи проходит с 24 по 27 сентября.