Изгнанного из «Спартака» Попова переманили турки

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Ивелин Попов

Бывший футболист московского «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Fotomac, 31-летний полузащитник принял предложение турецкого «Трабзонспора». Клуб уже намеревался купить игрока прошлой зимой, но теперь он перейдёт туда в статусе свободного агента.

После 17 туров «Трабзонспор» с 29 очками идёт на втором месте в чемпионате страны. Такое же количество очков ещё у трёх команд — «Eни Малатьяспора», «Касымпаша» и «Галатасарая», но у «Трабзонспора» лучше статистика пропущенных и забитых мячей. Лидирует в таблице «Истанбул», на его счету 35 очков.

Попов выступал за «Спартак» с 2015 года, но в начале 2019-го «красно-белые» приняли решение расторгнуть контракт с футболистом. В 97 официальных матчах за «Спартак» Попов забил 9 голов и отдал 15 результативных передач.

Как писал News.ru, Рейнгольд распёк покинувших «Спартак» футболистов.