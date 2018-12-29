Итальянские биатлонисты выиграли «Рождественскую гонку»

https://news.ru/storage/news/f1e7b97e1949bfa0083bd2d1549d1029/31a004a3-88f8-41c4-9a85-df07ce406bcc_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Лукас Хофер

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер стали победителями «Рождественской гонки», которая прошло в немецком Гельзенкирхене. Спортсмены финишировали с результатом 33 минуты 23,6 секунды, допустив на огневом рубеже шесть промахов.

Вторыми стали немецкие биатлонисты Франциска Пройс и Симон Шемп, промахнувшись три раза и проиграв победителям гонки 1,2 секунды. Третье место занял интернациональный дуэт в составе норвежца Уле-Эйнера Бьёрндалена и белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой. Они допустили три ошибки на огневом рубеже и уступили лидерам гонки 24,2 секунды.

Российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт финишировали на 7-м месте. Спортсмены допустили четыре промаха, проиграв 1 минуту 48,8 секунды.

«Рождественская гонка» стала завершающей в спортивной карьере россиянина. Также турнир стал последним для норвежца Уле-Эйнера Бьёрндалена и его супруги Дарьи Домрачевой.