Итальянские биатлонисты выиграли «Рождественскую гонку»

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер стали победителями «Рождественской гонки», которая прошло в немецком Гельзенкирхене. Спортсмены финишировали с результатом 33 минуты 23,6 секунды, допустив на огневом рубеже шесть промахов.
Вторыми стали немецкие биатлонисты Франциска Пройс и Симон Шемп, промахнувшись три раза и проиграв победителям гонки 1,2 секунды. Третье место занял интернациональный дуэт в составе норвежца Уле-Эйнера Бьёрндалена и белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой. Они допустили три ошибки на огневом рубеже и уступили лидерам гонки 24,2 секунды.
Italia— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 29 декабря 2018 г.
Dorothea #Wierer/Lukas #Hofer winnen na een grandioos spektakel de World Team Challenge in het Schalke-stadion#BiathlonAufSchalke pic.twitter.com/Y51M4JOnpY
Российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт финишировали на 7-м месте. Спортсмены допустили четыре промаха, проиграв 1 минуту 48,8 секунды.
«Рождественская гонка» стала завершающей в спортивной карьере россиянина. Также турнир стал последним для норвежца Уле-Эйнера Бьёрндалена и его супруги Дарьи Домрачевой.