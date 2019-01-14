Игрок НХЛ признался в алкоголизме

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Остин Уотсон

Американский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон рассказал о пристрастии к алкоголю и психологических проблемах.

«Я борюсь с депрессией и алкоголизмом, начиная с 18 лет. Я сохранял трезвость на протяжение 23 месяцев до середины мая 2018 года, когда я снова начал пить», — написал хоккеист в Instagram.

В июне 2018 года Уотсон был арестован в штате Теннесси по подозрению в домашнем насилии после того, как очевидец сообщил в полицию о конфликте хоккеиста с женой на заправке.

Спустя месяц суд приговорил спортсмена к одному году заключения условно. Уотсон должен посетить 26-месячный курс психологических консультаций. Руководство НХЛ отстранило форварда от участия в предсезонных играх и дисквалифицировало его на 27 матчей регулярного чемпионата. Позже этот срок был сокращён до 18 игр.

В текущем сезоне игрок провел 29 матчей в составе «Нэшвилла» и набрал 8 (6+2) очков.

Как писал News.ru, 11-летний хоккеист потерял сознание после удара судьи.