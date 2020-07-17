Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с чешским нападающим Секачем

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Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт на один год с чешским 28-летним нападающим, обладателем Кубка Гагарина Иржи Секачем.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Как заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков, они искали для команды универсального двустороннего форварда. Таким оказался Секач. Он отлично работает в атаке, в защите, может и бросить, и сыграть в пас, продавить соперника на пятачке и подправить шайбу в ворота. Игрок не боится силовой борьбы, а также великолепно катается и видит площадку.

Иржи давно выступает в России, ему не нужно адаптироваться к хоккею КХЛ. Он всегда играл в командах, которые сражались за Кубок Гагарина, знает, что такое рубка плей-офф, и мы верим, что его опыт обязательно пригодится «Авангарду» в новом сезоне, - отметил Волков.

В «Авангарде» Иржи Секач будет играть под 92 номером. В прошлом сезоне он провёл 45 матчей в составе ЦСКА и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «+12».

В КХЛ спортсмен сыграл 369 матчей, забросив 89 шайб. В НХЛ - 115 матчей (10 шайб).