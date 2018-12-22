Хоккеист «Сочи» раскритиковал судей

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Андрей Алтыбармакян

Андрей Алтыбармакян дал интервью News.ru

«Сочи» на выезде уступил московскому «Спартаку» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард «леопардов» Андрей Алтыбармакян в эксклюзивном интервью News.ru заявил, что хотел «красно-белым» обломать праздник.

— Со стороны показалось, что командам первые полтора периода встречи дались очень тяжело. Что скажете?

— Может, такое и имело место, да. Мне кажется, что на нас сказалась предыдущая встреча с подольским «Витязем» (2:3). У нас тяжёлый график, много трудных игр, но я думаю, что мы смотрелись неплохо даже в первых двух двадцатиминутках, а в третьей смогли дважды поразить ворота соперника. Где-то не смогли додавить «Спартак», плюс судья где-то не дал «красно-белым» удаление, а нам — наоборот.

— Согласитесь, что уступили в овертайме во многом из-за удаления?

— Думаю, что да. Там ведь вообще непонятно, что было. Взять хотя бы моё удаление, которые было раньше: мы посмотрели повтор, в том эпизоде вина даже не на мне была. Но нам выписали удаление за полторы минуты до конца третьего периода. Надо думать головой, чтобы так наказывать команду. Но что теперь об этом говорить, ладно. Мы выстояли и перевели встречу в овертайм, но там опять схватили штраф. Сколько у нас было моментов, когда сопернику можно было спокойно выписывать две минуты.

— Вратаря пожурили после встречи? Он виноват в пропущенной шайбе от Кутейкина, не удержал её в ловушке.

— У «Сочи» сейчас фактически один вратарь остался в команде, ему надо стараться помогать, так как нагрузка большая выпадает. Он уже сколько матчей играет без замен, Барулин у нас пока травмирован. Мы все не без греха, так что не стал бы Дмитрия Шикина в чём-то обвинять.

— «Сочи» всегда хорошо играл со «Спартаком», нанеся на выезде четыре поражения «красно-белым» в четырёх матчах. Что сейчас пошло не так, если не брать в расчёт судейство?

— За «Спартак» сейчас сыграли и трибуны, полная арена гнала москвичей вперёд. Плюс статус встречи — ретроматч, а это обязывает более ответственно подходить к такого рода играм. В третьем периоде были возможности, чтобы поддавить соперника, шайба не смогла в третий раз побывать в воротах Гудачека. Если бы судья пару раз наказал «Спартак», то, глядишь, мы бы смогли решить всё в свою пользу.

— Как вам форма вашего клуба, которая была подготовлена к этому ретроматчу?

— Шикарная. Спасибо большое всем тем, кто занимался её разработкой и изготовлением. Одно удовольствие было в ней выходить на лёд. Старались обломать праздник «Спартаку», так как нам было бы тоже приятно добиться успеха в таком противостоянии. Чуть-чуть не получилось.

— Удалось ли ощутить ту атмосферу 90-х годов, которую тут пытались воссоздать?

— Очень здорово придумали. Видели на кубе, как болельщики зажигали под старые песни. Вообще атмосфера была очень классной. А вдруг 90-е ещё вернутся в моду? Хотел бы ещё отметить и наших болельщиков, которые поддержали нас, приехали из Сочи.

— У вас последняя игра в этом году опять же со «Спартаком», только уже дома. Настраиваетесь вернуть им должок?

— Мы на всех соперников настраиваемся одинаково. Нет такого, что надо кому-то вернуть должок, а кому-то нет. Хоккеисты «Сочи» настраиваются только на победу.