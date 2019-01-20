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Хоккеист «Салавата Юлаева» Бурдасов: Матч звёзд — шоу

Антон Бурдасов Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press эксклюзивы

Антон Бурдасов

спорт [ версия для печати ]

Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал о своём отношении к Матчу звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Матч звёзд позволяет несколько переключиться от клубных дел, но я серьёзно не отношусь к данному мероприятию — всё же это шоу. Главное сейчас — хорошо доиграть регулярный чемпионат. Не исключено, что в первом туре мы встретимся с казанским „Ак Барсом“ — будет зелёное дерби. Но есть и минус — кто-то из нас уже на ранней стадии покинет Кубок Гагарина», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Матч звёзд проходит 20 января в Казани.

Как писал News.ru, словацкий хоккеист назвал любимую российскую фигуристку.


#КХЛ #Матчзвезд
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