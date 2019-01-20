Хоккеист «Салавата Юлаева» Бурдасов: Матч звёзд — шоу

Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал о своём отношении к Матчу звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Матч звёзд позволяет несколько переключиться от клубных дел, но я серьёзно не отношусь к данному мероприятию — всё же это шоу. Главное сейчас — хорошо доиграть регулярный чемпионат. Не исключено, что в первом туре мы встретимся с казанским „Ак Барсом“ — будет зелёное дерби. Но есть и минус — кто-то из нас уже на ранней стадии покинет Кубок Гагарина», — передаёт его слова корреспондент News.ru.