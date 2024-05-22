Губерниев оценил предложение отменить закон о Fan ID Телеведущий Губерниев: Fan ID не может не быть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что спокойно относится к закону о Fan ID (паспорт болельщика). Как отметил журналист, ему кажется, что его просто не может не быть. Губерниев также подчеркнул, что не является пресс-секретарем вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который выступил с предложением обсудить в ГД отмену Fan ID, и посоветовал обратиться по данному вопросу к самому парламентарию.

Вам надо обратиться к Даванкову. Я не пресс-секретарь Даванкова. Я отношусь к закону о Fan ID, что вот он есть. И, мне кажется, его не может не быть, — высказался телеведущий.

За отмену Fan ID планирует выступать и Партия любителей пива. Бывший генеральный секретарь партии Константин Калачев ранее заявил, что в России также необходимо отменить запрет на употребление пивных напитков на стадионах.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вопрос о введении Fan ID остается сложным, однако его должны между собой решить Российский футбольный союз, клубы и болельщики. По его словам, сейчас ситуация усложняется из-за возросшей террористической опасности, поэтому на трибунах «может возникнуть все что угодно». Милонов выразил надежду, что в этом вопросе будет найдено устраивающее абсолютно всех решение.