В Госдуме высказались о возможной отмене Fan ID Депутат Милонов призвал оптимизировать вопросы с Fan ID

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Вопрос о введении Fan ID (паспорта болельщика) до сих пор остается сложным, однако его должны между собой решить Российский футбольный союз (РФС), клубы и болельщики, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, сейчас ситуация усложняется из-за возросшей террористической опасности, поэтому на трибунах «может возникнуть все что угодно». Милонов выразил надежду, что в этом вопросе будет найдено устраивающее абсолютно всех решение.

На этот вопрос нужно ответить РФС и клубам. В свое время я пытался оптимизировать этот вопрос, вроде оптимизация пошла. Прошлой весной мы поднимали этот вопрос и были введены смягчающие условия для проведения Fan ID. Я думаю, эта работа продолжится дальше. Нужно нормально взаимодействовать с футбольным сообществом болельщиков, клубами и РФС, —сказал Милонов.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что в 2024 году динамика игры в футбол повысится, стадионы заполнятся при условии возможного смягчения Fan ID, а руководство РФС продолжит продуктивную работу по защите интересов отечественного футбола в международном сообществе. По его словам, большая часть игроков Российской премьер-лиги «не достигла максимальных возможностей и предела».

Введение паспорта болельщика в 2022 году вызвало критику со стороны многих футбольных фанатов. Иногда в знак протеста они уходили со стадионов во время матчей. В марте 2023-го комментатор Дмитрий Губерниев назвал ситуацию тупиковой, поскольку люди почти перестали ходить на футбольные матчи.