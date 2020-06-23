Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»

https://static.news.ru/photo/81ce7a74-237a-11ea-880e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал изменение шкалы НДФЛ. Он призвал спортсменов потерпеть и затянуть пояса, так как именно их затронет инициатива российских властей.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. Ставка НДФЛ для указанной категории россиян поднимется до 15% с 13% после 1 января 2021 года.

Эх, попали футболисты и хоккеисты! Налог повысили! Сумеют ли собраться? Не посрамят ли клубы свои? Матушку-сборную? — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он добавил, что родственники спортсменов тоже пострадают. Он отнёсся с сочувствием к этой ситуации.

15 июня Путин обсудил с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в онлайн-режиме. Оно было посвящено мерам по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, а также по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования.

Подоходный налог стал основным видом прямых налогов. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов. В России ставка НДФЛ равна 13%.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас высоко оценил инициативу Путина о том, что шкалу НДФЛ необходимо изменить.

В свою очередь председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, говоря об изменении шкалы НДФЛ, заявил, что «небольшая корректировка» для зарплат выше 5 миллионов рублей в год допустима, если ставка не будет снова изменена.