Губерниев оценил слова Винер о «команде бомжей» на Олимпиаде в Париже Дмитрий Губерниев: у Винер есть право на свое мнение, но я с ним не согласен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

У главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер есть право на свое мнение по поводу россиян на Олимпиаде, но с ним можно не согласиться, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru телеведущий Дмитрий Губерниев. Он заявил, что будет поддерживать каждого россиянина, кто выступит на Играх в Париже.

Я дружу с Ириной Александровной и отношусь к ней с огромным уважением. Уважаю ее право высказываться, но я с ней не согласен. Я уважаю мнение спортсменов, которые поедут, буду за них болеть и точно так же уважаю мнение спортсменов, которые не поедут. Люди принимают решения, это их жизнь, поэтому спрашивать надо у них, — сказал Губерниев.

Он добавил, что понятия не имеет, сколько именно россиян выступит на Олимпиаде. Сам Губерниев на Игры в Париж не поедет, так как там «не будет никого из российских журналистов, такова реальность».

Ранее Ирина Винер заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна.