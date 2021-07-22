Глава WADA заявил об окончании эпопеи с допингом в России

Россия была наказана за поддержку допинга, и эта эпопея уже закончилась. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в интервью изданию Rzeczpospolita.

Российская сторона была наказана, у нас закончилась некая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернётся в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев, — сообщил Банька.

Решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством было опубликовано Спортивным арбитражным судом (CAS) 17 декабря 2020 года. СAS постановил, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года.

WADA продолжает контролировать исполнение решения CAS.