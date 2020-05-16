Глава украинского биатлона назвал Логинова нормальным парнем

https://static.news.ru/photo/122a1c6a-97a0-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, говоря о российской допинг-системе, благожелательно отозвался об Александре Логинове.

Как пишет портал Glavcom, сам Брынзак с Логиновым не общался, но считает его «нормальным парнем», втянутым в скандал.

В России работала целая система, и в этих делах были замешаны все. А идёшь против системы — не возьмут в команду, — заявил Брынзак.

По его мнению, россиянин сожалеет о том, что оказался в центре допинг-скандала в 2014 году.

В ноябре 2013 года в допинг-пробе Логинова был обнаружен эритропоэтин. Биатлонист был дисквалифицирован на два года.

Ранее NEWS.ru размышлял, что Логинов должен не извиняться перед биатлонной семьёй, а объясниться перед родной страной.