Глава украинского биатлона назвал Логинова нормальным парнем

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, говоря о российской допинг-системе, благожелательно отозвался об Александре Логинове.
Как пишет портал Glavcom, сам Брынзак с Логиновым не общался, но считает его «нормальным парнем», втянутым в скандал.
В России работала целая система, и в этих делах были замешаны все. А идёшь против системы — не возьмут в команду, — заявил Брынзак.
По его мнению, россиянин сожалеет о том, что оказался в центре допинг-скандала в 2014 году.
В ноябре 2013 года в допинг-пробе Логинова был обнаружен эритропоэтин. Биатлонист был дисквалифицирован на два года.
Ранее NEWS.ru размышлял, что Логинов должен не извиняться перед биатлонной семьёй, а объясниться перед родной страной.
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