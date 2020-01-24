Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что уход Павла Колобкова с поста министра спорта положительно повлияет на лёгкую атлетику.
Уход министра, который, в принципе, оппонировал мне в проведении изменений, я в любом случае сочту положительным фактом с точки зрения развития лёгкой атлетики, —
цитируетГануса ТАСС.
Он также назвал нового министра спорта Олега Матыцина системным и профессиональным человеком.
Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен