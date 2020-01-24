Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети фотографию с тренировки. На снимке видно, что спортсменка находится в прекрасной форме.

Загитова на фото демонстрирует свою растяжку. Работа идёт полным ходом, — подписала фигуристка снимок в Instagram. Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она...