Юрий Ганус Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что уход Павла Колобкова с поста министра спорта положительно повлияет на лёгкую атлетику.

Уход министра, который, в принципе, оппонировал мне в проведении изменений, я в любом случае сочту положительным фактом с точки зрения развития лёгкой атлетики, — цитирует Гануса ТАСС.

Он также назвал нового министра спорта Олега Матыцина системным и профессиональным человеком.

Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.

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