Министр спорта России Павел Колобков в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о федеральном проекте «Спорт — норма жизни», а также назвал, каким видом спорта россияне занимаются больше всего.

— Павел Анатольевич, 1 января текущего года стартовал федеральный проект «Спорт — норма жизни», одна из основных задач которого — увеличение количества россиян, вовлечённых в регулярные занятия спортом. Как вы оцениваете реализацию этого проекта?

— Мы приступили к реализации в 2019 году, достаточно долго шла подготовительная работа. Сейчас, по сути, активная стадия его реализации, начиная с апреля месяца. До этого мы заключили все соглашения со всеми регионами. Мы в этом году предоставили субсидию всем регионам на развитие инфраструктуры, дали государственное задание на переподготовку кадров, внесли изменение в календари соревнований, массовых мероприятий. Уже заключили ряд соглашений на представление грантов общественным организациям.

Сейчас анализируем вместе с регионами его реализацию, мониторим каждые две недели, отслеживаем выполнение показателей. Первые итоги можно будет оценить уже в конце этого года — начале следующего, когда получим все основные данные со всех регионов. Но уже сейчас можно сказать, что большинство регионов активно реализуют проект, ряд выполнит эти показатели, а какой-то части регионов нужно дополнительно поработать, потому что изначально были стартовые условия сложнее. Сейчас мы запускаем масштабную информационную кампанию, что в спорте немаловажно. В целом, пока я оцениваю реализацию этого проекта достаточно хорошо.

— Можно ли уже подводить промежуточный итог — стали ли россияне чаще заниматься спортом?

— Ещё рано, всё-таки это только первый год реализации. Задачи были не только в рамках нашего федерального проекта, но и в рамках стратегии развития физической культуры и спорта. Поэтому мы сейчас реализуем и нацпроект, и федеральный проект и стратегию развития физической культуры и спорта.

Можно сказать, что мы её (стратегию — News.ru) полностью выполняем. К 2020 году подведём итоги реализации предыдущей стратегии и уже сейчас приступили к написанию стратегии до 2030 года, которую представим к октябрю следующего года на форуме «Россия спортивная держава». Сейчас она находится в стадии проработки, в этой стратегии будут применены новые механизмы по вовлечению граждан в занятия спортом и вопросы связанные с подготовкой спортивного резерва. По сути, это основные задачи, которые в принципе стоят перед министерством спорта.

— Каким видом спорта россияне занимаются чаще?

— Это лёгкая атлетика, единоборства. Из игровых — это, конечно же, футбол, волейбол, баскетбол. Лыжными гонками очень активно занимаются, но понятно, что не все регионы, это зависит от климатических условий. Но футбол безусловно лидер — более 3 млн человек им занимаются.

— Вам как олимпийскому чемпиону по фехтованию, не обидно, что этот вид спорта не входит в список лидеров?

— Мне не обидно, всё-таки фехтование это вид спорта, который рассчитан на определённый контингент населения, требующий определённых условий. Но количество занимающихся, благодаря результатам наших фехтовальщиков, ежегодно растёт — уже 60-65 тысяч и это много.