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Игрок «Галатасарая» симулировал болезнь и улетел на Мальдивы

Сердар Азиз Ina Fassbender/dpa/Global Look Press

Сердар Азиз

спорт [ версия для печати ]

Игрок турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Сердар Азиз оказался в центре скандала. 28-летний защитник «жёлто-красных» симулировал болезнь, а сам улетел с женой отдыхать на Мальдивы.

Перед последним в этом году официальным матчем Суперлиги против «Сивасспора» Азиз сослался на боль в желудке и пропустил игру. Однако уже через 12 часов после этого в Instagram жены футболиста Тугче Азиз появилась фотография, сделанная на одном из пляжей Мальдивских островов. Самого Азиза в кадре не было, но судя по надписи на снимке, он всё же находился в тот момент рядом с супругой. Через некоторое время девушка удалила провокационный пост, однако некоторые болельщики успели его сохранить.

В итоге команда Азиза выиграла пропущенный им матч со счётом 4:2, а главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим уже заявил, что в ближайшее время не будет включать защитника в тренировочный процесс и посоветовал ему искать новый клуб, пишет издание Haberler Spor.

Ранее News.ru писал о том, что российский футболист Александр Кержаков опасается за своё здоровье. Экс-игрок «Зенита» уверен, что его бывшая жена готовит на него покушение.   


#футбол #турция #Галатасарай
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