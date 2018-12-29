Игрок «Галатасарая» симулировал болезнь и улетел на Мальдивы

Игрок турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Сердар Азиз оказался в центре скандала. 28-летний защитник «жёлто-красных» симулировал болезнь, а сам улетел с женой отдыхать на Мальдивы.
Перед последним в этом году официальным матчем Суперлиги против «Сивасспора» Азиз сослался на боль в желудке и пропустил игру. Однако уже через 12 часов после этого в Instagram жены футболиста Тугче Азиз появилась фотография, сделанная на одном из пляжей Мальдивских островов. Самого Азиза в кадре не было, но судя по надписи на снимке, он всё же находился в тот момент рядом с супругой. Через некоторое время девушка удалила провокационный пост, однако некоторые болельщики успели его сохранить.
Когда из-за болей в желудке отказался играть в последнем матче в году, а через 12 часов жена запостила фото с Мальдивских островов.— Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 28 декабря 2018 г.
Так основной защитник Галатасарая Сердар Азиз, судя по всему, потеряет работу. Терим на игрока зол, и клуб собирается расторгнуть с ним контракт. pic.twitter.com/vmMFhqZ6Gk
В итоге команда Азиза выиграла пропущенный им матч со счётом 4:2, а главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим уже заявил, что в ближайшее время не будет включать защитника в тренировочный процесс и посоветовал ему искать новый клуб, пишет издание Haberler Spor.
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