«Это побег»: Журова раскритиковала желающего выступать за США шпажиста Журова заявила, что Россия не давала разрешения Биде выступать за США

Фехтовальщик Сергей Бида вместе с супругой не получали разрешение от РФ выступать за сборную США, по сути, они сбежали из страны, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она отметила, что на чемпионате Европы по фигурному катанию за другие страны выступало большое число россиян, прошедших на законных основаниях необходимые процедуры, однако здесь другая ситуация.

Это в любом случае побег, тут все понятно. У нас есть спортсмены, которые выступают за другие страны. И заметьте никто их в розыск не объявляет, потому что они сделали все как положено. Здесь другая ситуация. Они эти процедуры не проходили, разрешение не получали. Реально просто ребята сбежали, — сказала Журова.

Уехавший из России и объявленный в розыск Бида хочет представлять США на Олимпийских играх в 2024 году. Олимпийский комитет и Национальная федерация фехтования США добиваются получения американского гражданства для спортсменов. Организации направили письма в конгресс, а адвокат супругов Джек Винер уточнил, что супруги должны получить паспорта к началу Игр. Жена Биды Виолетта также является фехтовальщицей.

Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратным чемпионом Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратным призером чемпионатов мира. Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.