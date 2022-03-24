Емельяненко обвинил Харитонова в договорном поединке

Российский спортсмен Александр Емельяненко раскритиковал своего соотечественника Сергея Харитонова, который провёл поединок по правилам, приближенным к боксу с американцем Маликом Скоттом. По его мнению, встреча была лишена спортивной составляющей, и боксёры разыграли ситуацию с нокдауном. Об этом Емельяненко написал в своём Telegram-канале.

Сережа, тех, кто не стоял в парах, ты можешь облапошить, но нас с Александром Шлеменко не получится. Жёсткий удар открытой перчаткой через локоть? Кому ты тут горбатого лепишь? Я не знаю, кроме тебя, ни одного бойца, кто столько раз отказывался от продолжения боя то от тычка в глаз, то от попадания в пах. Да и салфетки у тебя в кастеты превращаются, — написал Емельяненко.

Отметим, что встреча Харитонова и Скотта прошла по специфическим правилам и не была записана в официальные послужные списки боксёров. Она завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Но американец сумел отправить своего соперника в нокдаун во втором раунде. Удар пришелся в локоть, но Харитонов в интервью заявил, что ему попали в печень. Этот эпизод ранее успел высмеять Александр Шлеменко, заявивший, что «Скотт владеет техникой бесконтактного боя».

Харитонов и Емельяненко уже много лет обмениваются оскорблениями через социальные сети. Возможность поединка Александра и Сергея поднималась много раз за прошедшие годы. За организацию встречи брался в том числе глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев, но в итоге Харитонов в последний момент не стал отвечать на его звонки.