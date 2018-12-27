Экс-форвард «Динамо» перебрался в Казань

https://news.ru/storage/news/bf7415be7b18288cc4b176a66b75ff0b/f66acc63-568e-4b9b-9e8e-142debc985ac_850.jpg Kulebyakin Alexander/Global Look Press

Максим Пестушко

Казанский «Ак Барс» пополнил свои ряды бывшим нападающим московского «Динамо» Максимом Пестушко.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), со спортсменом подписан двусторонний контракт, рассчитанный на один год.

Не так давно Пестушко вынужден был покинуть череповецкую «Северсталь», стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.

Форвард долгое время выступал за московское «Динамо». Также в его карьере значатся нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард» и ханты-мансийская «Югра».