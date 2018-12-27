USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent54.06 $ Bitcoin3,791.77 $
МОСКВА-9°C18:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Экс-форвард «Динамо» перебрался в Казань

Максим Пестушко Kulebyakin Alexander/Global Look Press

Максим Пестушко

спорт [ версия для печати ]

Казанский «Ак Барс» пополнил свои ряды бывшим нападающим московского «Динамо» Максимом Пестушко.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), со спортсменом подписан двусторонний контракт, рассчитанный на один год.

Не так давно Пестушко вынужден был покинуть череповецкую «Северсталь», стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.

Форвард долгое время выступал за московское «Динамо». Также в его карьере значатся нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард» и ханты-мансийская «Югра».


#хоккей #КХЛ #АкБарс
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
спорт 16:20, 27 декабря 2018
Хованцев дал совет Цветкову
спорт 16:13, 27 декабря 2018
Решение по биатлонисту Малышко примут на тренерском совете
спорт 15:50, 27 декабря 2018
Месси рассказал о критике со стороны сына
спорт 15:22, 27 декабря 2018
Глава РУСАДА: мы подходим к краю пропасти
спорт 15:07, 27 декабря 2018
Список кандидатов на пост главы РФС огласят в январе
Лента новостей
шоу-бизнес 18:22
Лолита оправдалась за украинский Крым
происшествия 18:13
Машина с туристами сорвалась с моста в Исландии
в мире 18:07
Киев высмеяли за новые правила секса
в мире 18:07
Барак Обама возглавил рейтинг «восхищения» в США
экономика 18:03
Россия и Таиланд собираются производить лекарства вместе
Другие новости
спорт 18:02
Скончались два ветерана хоккея на траве
спорт 17:52
МОК ждёт выполнения обязательств от РУСАДА
спорт 17:32
Колобков провёл встречу с дирекцией Универсиады
спорт 17:20
Ковтун будет усложнять программу перед ЧЕ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top