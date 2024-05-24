Долги, неуплата налогов, отъезд из России: куда пропала Елена Исинбаева

Фото: Pavel Bednyakov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Елена Исинбаева

Елена Исинбаева, пропавшая из российского медийного пространства почти на год, вернулась в него с неожиданным поводом. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом задолжала около 500 тысяч рублей российской налоговой. Что известно об этом, а также о деятельности самой Исинбаевой в последние месяцы — в материале NEWS.ru.

В чем сейчас уличили Исинбаеву

Елена Исинбаева перестала следить за своими налоговыми начислениями и накопила 465 688 рублей задолженности с учетом штрафов от волгоградской налоговой, пишет Telegram-канал SHOT. Теперь ей необходимо погасить эту сумму, чтобы не заблокировали российские счета. Также отмечается, что Федеральная налоговая служба (ФНС) уже оштрафовала Исинбаеву за неуплату. Сумма штрафа не уточняется.

Что ей грозит за неуплату

Юрист гражданского права Антон Патракеев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал о возможных последствиях для Исинбаевой за налоговые нарушения. Он отметил, что уголовная ответственность может грозить только в том случае, если она будет уклоняться от уплаты налогов и будет соответствующее решение суда. Пока же речь идет просто о пенях. Если она их не уплатит, то ей действительно могут заблокировать счета в России, но их восстановят, как только средства поступят на счет ФНС. Уголовная ответственность наступает только в случае «злостного уклонения», о чем сейчас речи не идет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где сейчас живет Исинбаева

По данным канала, сейчас спортсменка живет за границей. Отмечается, что в последние месяцы ее видели в разных местах: в Монако, на Канарских островах и в материковой части Испании.

О том, что в последние годы Исинбаева живет в Испании, сообщалось и раньше. Еще в июле прошлого года испанское издание El Digital опубликовало информацию о жизни двукратной олимпийской чемпионки на Тенерифе. Тогда стали известны некоторые подробности о недвижимости, которой якобы она владеет.

По информации источника, у Исинбаевой есть дом на Канарских островах площадью около 200 кв. м. Жилье россиянки находится в элитном ЖК в муниципалитете Арона. Также у спортсменки есть собственность в курортном городе Кальяо Сальвахе на юге острова Тенерифе и автомобиль, который зарегистрирован на ее супруга, бывшего метателя копья Никиту Петинова.

Елена Исинбаева также получила вид на жительство в Испании. В статье писали, что дети легкоатлетки получают образование в школе на юге Тенерифе.

Испанский портал El Dia опубликовал информацию о том, что Исинбаева не покидала территорию страны больше года. По его информации, спортсменка прибыла в аэропорт Тенерифе из Москвы 20 ноября 2021-го в 07:38 рейсом «Аэрофлота». С этого момента не было никакой информации о ее перелетах вплоть до 30 мая 2023 года, когда она в 10:00 улетела рейсом из Мадрида в Турцию.

Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press Елена Исинбаева

Что Исинбаева говорила о ПМЖ в Испании

Елена Исинбаева, комментируя информацию испанских СМИ, заявила, что живет там, где работает.

«Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые готовы бросить камень в меня сегодня лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», — заявила Исинбаева.

Летом 2023 года Исинбаева отметила, что в сентябре возобновит работу в МОК, так как не подпадает ни под какие санкции.

Что о переезде Исинбаевой говорили в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка одной из последних публично высказывалась по поводу отъезда Исинбаевой из РФ. В декабре 2023 года она сказала, что не понимает, почему Елену критикуют, ведь она уехала из страны задолго до того, как такие действия стали восприниматься негативно.

«Человек жил там (в Испании. — NEWS.ru) задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России. Поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать», — сказала Навка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка

Но были и противоположные мнения. Так, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала Исинбаеву и призвала ее закрыть рот.

«Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет. И радуется жизни там теперь», — заявила глава ФЛГР.

Вяльбе также напомнила, что Исинбаева была членом группы по поправкам к Конституции и, будучи в России, «как сыр в масле каталась». Глава федерации считает, что легкоатлетке не стоит больше возвращаться на родину.

«Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. „Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально“. Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь», — сказала Елена Вяльбе.

Чем еще занималась Исинбаева по завершении карьеры

Исинбаева не была допущена до Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и вскоре решила завершить карьеру. Тогда же спортсменку избрали в комиссию спортсменов МОК, она до сих пор сохраняет за собой эту должность.

После завершения карьеры в 2016-м она была главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), позже посвятила себя воспитанию детей и участию в телепроектах. Исинбаева входила в состав жюри в КВН, «Ледниковом периоде», «Минуте славы» и шоу «Без страховки», работала комментатором на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Елена Исинбаева

В 2014-м Исинбаева вышла замуж за легкоатлета Никиту Петинова, они воспитывают сына и дочь. На протяжении спортивной карьеры спортсменка часто жила и тренировалась в Монако, там же в местной теннисной академии занималась ее дочь. В 2023 году девятилетняя Ева выступила на двух турнирах, которые прошли на Тенерифе и на соседнем острове Гран-Канария. По мнению журналистов, это косвенно подтверждает тот факт, что у легкоатлетки есть ПМЖ на острове.

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