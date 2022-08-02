Дисквалифицированный бегун Смирнов обвинил РУСАДА в анонимных доносах Дисквалифицированный за ЭПО бегун Смирнов обвинил РУСАДА в доносах на него

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

архивное фото

Российский легкоатлет Валентин Смирнов, дисквалифицированный на 4 года за нарушение антидопинговых правил, рассказал, об анонимных доносах на него. По его словам, его подставили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Пробу, которую объявили положительной, у меня взяли 27 июля 2019 года на чемпионате России в Чебоксарах. Письмо, что в ней найдены следы ЭПО, пришло в середине августа. Я просто офигел. ЭПО — это же не детский допинг, его случайно съесть невозможно, — приводит слова спортсмена Sports.ru

Он добавил, что до этого ему коллеги-спортсмены говорили, что вокруг него «какая-то ерунда творится и ему скоро конец». По словам Смирнова, на него с зимы 2018 года писали анонимные доносы сотрудники РУСАДА, которые не скрывали это на общих посиделках.

Дело в том, что моя супруга из Украины, из Днепропетровской области. Мы регулярно туда ездили: помочь ее пожилому отцу, плюс там шикарные условия для тренировок — свой стадион, крытый бассейн. В анонимках писали, что якобы никакого адреса на Украине у меня нет, на самом деле я просто прячусь это время где-то в России, чтобы скрыться от контроля, — добавил спортсмен.

Валентин Смирнов — чемпион летней Универсиады 2013 года. Его дисквалифицировали в июле 2022-го — на четыре года.

1 августа российского игрока гандбольного клуба ЦСКА и сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Его уличили в употреблении кокаина.