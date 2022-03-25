Депутат раскритиковал IIHF за начало расследования деятельности ФХР

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Американский спортсмен Хорхе Масвидаль, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может быть приговорён к 15-летнему тюремному сроку. Ранее он напал на бойца Колби Ковингтона у ресторана Papi Steak в Майами. Сам Масвидаль заявил о своей невиновности, но Ковингтон настаивает, что сумел опознать нападавшего, сообщает MMAFighting.

Злоумышленник был одет в куртку с капюшоном, а на его лице была синяя хирургическая маска. Тем не менее пострадавший узнал Масвидаля по голосу и волосам. Подозреваемый в нападении был взят...