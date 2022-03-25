Депутат раскритиковал IIHF за начало расследования деятельности ФХР
Депутат ГД Свищёв раскритиковал IIHF за начало расследования деятельности ФХР
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
11:32, 25 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал действия Международной федерации хоккея (IIHF), которая инициировала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики организации. По мнению политика, этот поступок IIHF вызван давлением со стороны спонсоров, поэтому хоккейные чиновники будут использовать любые способы, чтобы навредить репутации российского хоккея, сообщает Metaratings.ru.
Я не знаю, что хочет расследовать IIHF, они просто хотят докопаться, пусть так и скажут, а не ищут повод. Политики душат, с другой стороны душат спонсоры и доноры мирового хоккея, вот и весь результат, – сказал Свищёв.
Ранее IIHF отстранила российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок, а также лишила ФХР права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года.