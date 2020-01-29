https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) из-за коронавируса перенесла Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине.

Ассоциация, проконсультировавшись со Всемирной организацией здравоохранения, решила, что, пока распространение коронавируса не взято под контроль, «не стоит проводить крупные мероприятия, которые можно отложить».

Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат. Тем не менее, учитывая обеспокоенность распространением вируса за пределы Китая, мы решили воспользоваться возможностью переноса, — отмечено в заявлении World Athletics.

Организаторы позже определятся с новой датой соревнований, который предлагается провести в том же Нанкине.

Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек, погибли 132.