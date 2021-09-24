«Четверные у Саши получаются»: Бутырская о снятии Трусовой с Кубка России

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в разговоре с NEWS.ru назвала грамотным и правильным решение Александры Трусовой участвовать только в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани. Ранее ученица Этери Тутберидзе снялась с турнира, потому что изначально планировала только отработать тройной аксель в короткой программе.
Это грамотно и правильно. Если есть возможность попробовать на соревнованиях сделать тройной аксель, то этой возможностью нужно пользоваться. Почему не попробовала сделать четверные? Четверные у Саши получаются, а вот тройной аксель пока видно, что не идёт, — сказала Бутырская в разговоре с NEWS.ru.
По словам Бутырской, видимо, на это влияют какие-то внутренние, психологические причины.
Нужно время, нужны ещё старты. Хорошо, что попробовала сделать его в Сызрани, — отметила она.
После снятия Трусовой с этапа Кубка России в Сызрани на лидирующую позицию поднялась Елизавета Туктамышева. Произвольная программа состоится 24 сентября.
Ранее стало известно, что Трусова заняла первое место на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде, штат Массачусетс.