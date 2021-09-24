«Четверные у Саши получаются»: Бутырская о снятии Трусовой с Кубка России

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова снялась с этапа Кубка России в Сызрани, потому что изначально планировала выступать только в короткой программе. По её итогам фигуристка занимала первое место. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, Трусова приехала на турнир для того, чтобы отработать тройной аксель в короткой программе. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), в свою очередь, заявила, что спортсменка снялась...