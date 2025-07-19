Россиянин стал героем матча в НБА

Российский баскетболист Владислав Голдин стал ключевым игроком в победе «Майами Хит» над «Милуоки Бакс» в рамках Летней лиги НБА. В напряженном поединке, завершившемся со счетом 93:92, именно его точный бросок за 11 секунд до финальной сирены принес команде решающие очки.

За 22 минуты игрового времени центровой продемонстрировал отличную результативность. Голдин оформил дабл-дабл, записав на свой счет 18 набранных очков и 10 подборов, дополнив эти показатели четырьмя блок-шотами. Его вклад стал решающим в матче, где каждая из команд демонстрировала переменный успех по четвертям (29:24, 23:28, 27:21, 14:19).

До этого стало известно, что российский баскетболист Егор Демин, недавно подписавший контракт с «Бруклин Нетс», войдет в историю НБА как первый игрок с буквой «ё» на игровой майке. Спортсмен будет выступать под восьмым номером. Во время презентации новичков команды фамилия россиянина была написана комбинированным способом — Dёmin, сочетающим латинские и кириллические символы.

Ранее «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Бруклин Нетс» со счетом 90:81. Наибольший вклад в успех «Оклахомы» внес Аджай Митчелл, ставший лучшим бомбардиром встречи с 20 набранными очками. Со стороны проигравшей команды наиболее результативным оказался Дрю Тимми, который принес своему клубу 22 очка.