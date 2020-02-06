https://static.news.ru/photo/e996bd52-48ef-11ea-ab05-fa163e074e61_660.jpg Фото: BingoBoom/facebook.com

Клиент букмекерской компании выиграл 886 тысяч рублей, поставив экспресс-ставку на четыре хоккейных и один футбольный матч.

Болельщик поставил на победу «Наполи» над «Самподорией» в чемпионате Италии по футболу, а также на успех клубов Континентальной Хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс», «Нефтехимик», «Йокерит». Кроме того, в live он заключил пари на ничейный исход противостояния «Металлурга» и «Авангарда».

Итоговая сумма ставки составила 59 тысяч 684 рубля при коэффициенте 14.86, сообщается в пресс-релизе BingoBoom.

В январе другой клиент компании выиграл 930 тысяч рублей со ставки в 20 тысяч, поставив на исходы 11 футбольных товарищеских матчей среди клубов.

Ранее сообщалось, что футбольный болельщик из Крыма составил экспресс из трёх ставок на матчи Лиги чемпионов с высокими коэффициентами и поставил на них 20 тысяч рублей, которые в итоге превратились в более чем 5,5 миллиона, писал News.ru.