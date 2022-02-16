Блогер пробежит 700 километров по льду Байкала после победы над раком

Артём Алискеров, 33-летний блогер из Твери, пробежит 700-километровый марафон по льду Байкала после того, как победил рак, сообщает «КП-Иркутск». Он проходил химиотерапию год назад и уже готов вернуться к спорту и ставить рекорды. О диагнозе же узнал в начале 2019 года.

1 января Артём проснулся от нехватки воздуха.

Поднялась температура, я подумал — обычная простуда. После праздников обратился в больницу и узнал, что перестала сворачиваться кровь, потому что количество тромбоцитов сильно упало. Сдал анализы, после чего выяснилось, что у меня 16 тысяч тромбоцитов при норме 320 тысяч. Вскоре подтвердились самые страшные предположения. Обнаружили острый лейкоз, — вспомнил Алискеров.

Он лечился в Москве и вёл блог в Instagram о процессе восстановления. В августе 2020 года Артём уже пробежал первый 10-километровый забег. В октябре 2020-го он запустил мотивирующий канал на YouТube «Движение вверх».

Я хотел дать другим больным раком некий «глоток свежего воздуха в начале определённого пути». Чтобы они были настроены на победу и их мозг был заряжен на борьбу и на позитив, — объяснил блогер.

11 августа 2021 года врачи констатировали, что болезнь отступила, терапия больше не нужна. 1 марта 2022-го он стартует из города Слюдянки Иркутской области.

Мне придётся пробираться через ледяные торосы, бороться с пронизывающим ветром, а может, и убегать от медведей. Шучу. Я хочу ощутить дыхание Байкала, буду ночевать под открытым небом. И всё это для того, чтобы показать — жизнь после онкологии есть. Она может быть максимально насыщенна и интересна, — сказал Алискеров.

Ранее врач-онколог Андреей Пылёв рассказал, что 10–15 лет назад меланома и рак лёгкого считались безнадёжными заболеваниями. Сейчас используют иммунотерапию, таргетную терапию, их комбинации, и пациенты могут после лечения жить годами.