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Бё раскрыл секрет успеха в биатлоне

Тарьей Бё Jan Huebner/Voigt/Global Look Press эксклюзивы

Тарьей Бё

спорт [ версия для печати ]

Норвежский биатлонист Тарьей Бё назвал ключевые составляющие успеха в биатлоне.

«Этот секрет заключён в одном слове „стабильность“. У каждого спортсмена бывают удачные дни и неудачные, и для того, кто борется за победу в общем зачете Кубка мира, неудача должна ограничиваться десятым результатом, но никак не тридцатым», — сказал Бё в интервью News.ru.

В спринте ранее Бё-старший занял второе место после брата. Он отстал от Йоханнеса на 7,9 секунды. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который расположился на пятой строчке.

Мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится 20 января. Начало гонки в 14:15 по московскому времени.

Полная версия интервью биатлониста доступна на сайте News.ru в разделе «Спорт».


#биатлон #ТарьейБе
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