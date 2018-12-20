Бабиков вам в помощь

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Антон Бабиков

В чешском Нове-Место стартует третий этап Кубка мира по биатлону

Сборная России отправилась на третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Чехии, в обновлённом составе. News.ru постарался разобраться в переменах в национальной сборной.

В команде девушек произошла лишь одна замена: не оправдавшая тренерское доверие Ульяна Кайшева отправлена покорять Кубок IBU, а вместо неё в «основу» подняли Анастасию Морозову. Настя впечатляюще провела старты в Риднау, привезя из Италии три золотые медали, две из которых пришлись на индивидуальные гонки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) 17 Дек 2018 в 12:29 PST

К этому можно добавить и два третьих места на первом этапе Кубка IBU. Так что её вызов вполне закономерен. До последнего момента на вакантную позицию претендовала также и Светлана Миронова, но её выступление в Риднау было не столь убедительно — золото в смешанной эстафете и бронза в гонке преследования.

Много ждали от Кайшевой, но Ульяна, если говорить мягко, не справилась со стрельбой. Ну или наши ожидания — это наши проблемы. В Поклюке и Хохфильцене ни одна из гонок не была пройдена чисто, а четыре промаха в спринте и итоговое 79-е место в протоколе лишь подтвердили, что Кайшева пока сыровата для этапов Кубка мира. Подождём.

У мужчин же ротация могла произойти ещё до завершения второго этапа, когда тренерский штаб хотел выдернуть с Кубка IBU Антона Бабикова на эстафету, но что-то пошло не так. Что именно — это сейчас не могут объяснить ни тренерский штаб, ни сам спортсмен. То Антон вроде как отказался бежать, то его вроде бы даже никуда и не приглашали. Дошло до того, что глава СБР Владимир Драчёв на эмоциях заявил, что Бабикова в главной команде не будет, но спустя день всё же вернул Антона в «основу».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) 16 Дек 2018 в 8:18 PST

Возвращение Бабикова должно придать положительный импульс команде, которую пытается на себе тащить Александр Логинов. Ни Малышко, ни Гараничев пока не могут ему помочь, а Слепов и Латыпов своих мест в главной команде уже лишились. Два золота и два серебра должны дать Антону почувствовать свой темп, набрать форму.

Да, он не попал сразу в основную команду, пришлось пробираться через тернии Кубка IBU, но ведь ещё недавний партнёр Бабикова по сборной России Алексей Волков вообще угодил лишь в Кубок России. При предыдущем руководстве такого бы точно не было, а сейчас уже не смотрят на былые заслуги. Тот поезд уже ушёл.

Компанию ему составит Александр Поварницын, который, правда, стабильностью особо не отличается. В том же Риднау он допускал по два пропуска в каждой из гонок, а в Идре, бывало, и того больше. Но всё же его результаты выглядят куда позитивнее того, что показывали два «отцепленца».

Алексей Филиппов/РИА Новости Алексей Слепов

Проверенный временем Алексей Слепов продемонстрировал на старте сезона просто чудовищную стрельбу. И если его физические кондиции позволяют бороться со многими лидерами на равных, то стрельба отбрасывает спортсмена на самое дно таблицы. Говорят, вряд ли в сезоне ситуация сильно поменяется.

Молодой Эдуард Латыпов также имел большие проблемы со стрельбой. Где-то волнение сказалось, где-то, видимо, обнажились старые проблемы. Удивительно, но даже поехав на третий этап Кубка IBU, россиянин не изменил себе: первый старт — и сразу четыре ошибки на стрельбище. Хотя ровно такой же результат показал и «стабильный» Слепов. Такими темпами парни просто «застрелят» свои шансы снова оказаться в обойме национальной команды.

Третий этап Кубка мира примечателен тем, что там пройдёт первая в текущем сезоне гонка с массового старта. В неё допустят 25 спортсменов, которые являются лучшими в рейтинге Кубка мира, а ещё пятерых докинут из числа тех, кто набрал больше всего очков за две первые гонки в Нове-Место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) 2 Дек 2018 в 7:04 PST

И да, это будет последний международный старт в этом году и, вероятно, последние гонки без Антона Шипулина. Лидер российской команды последний месяц усиленно набирал форму, чтобы после новогодних праздников иметь возможность поехать на один из этапов Кубка мира по решению тренерского штаба.