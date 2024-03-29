АПЛ запретила болбоям быстро возвращать футболистам мяч из аута

Английская Премьер-лига (АПЛ) запретила мальчикам, подающим мячи игрокам (болбоям), подавать инвентарь в руки, сообщает издание The Telegraph. В АПЛ считают, что так болбои помогают домашней команде развивать быстрые атаки. Теперь принимающая сторона лишена этого существенного преимущества.

По информации источника, в обновленном постановлении АПЛ говорится, что мячи должны оставаться на специальных подиумах, откуда игроки будут забирать их сами. Во время игр болбоям нельзя будет находиться рядом с подставками. Количество используемых мячей будет увеличено до 14 - по семь с каждой стороны поля.

В ноябре Международная федерация футбола (ФИФА) предложила революционное нововведение — 10-минутные удаления. По новым правилам футболистов смогут удалять с поля за споры с судьей. Причина, по которой к такой мере решено прибегнуть, — поведение участников матча и необходимость повышения уважения к официальным лицам. Считается, что споры с арбитрами должны быть более жестко наказуемы. По правилам, судья может это сделать, если его окружают с претензиями больше двух игроков команды, но на практике это применяется редко.