ФИФА превращает футбол в хоккей: к 2030 году мы не узнаем любимый спорт

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global Look Press

Футбол в 2020-е годы отличается от того, что был в нулевые и девяностые, и изменения продолжают происходить. На этой неделе Международная федерация футбола (ФИФА) предложила революционное нововведение — 10-минутные удаления. Как меняется главная спортивная игра планеты с течением времени — в материале NEWS.ru.

За что хотят временно удалять с поля

О том, что такая инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), во вторник сообщило издание Bleacher report. По новым правилам футболистов смогут удалять с поля за споры с судьей, но это удаление не будет бессрочным, игрока будут отправлять на 10 минут на «скамейку штрафников» по аналогии с хоккеем. По истечении 10 минут футболист сможет вернуться на поле.

Причина, по которой к такой мере решено прибегнуть, — поведение участников матча и необходимость повышения уважения к официальным лицам. Считается, что споры с арбитрами должны быть более жестко наказуемы. Сейчас за них дают максимум желтые карточки. По правилам, судья может это сделать, если его окружают с претензиями больше двух игроков команды, но на практике это применяется редко. Спорят с рефери множество раз за матч, а карточки за это даются не в каждой встрече.

Кто сможет разговаривать с судьями

Вторая часть мер по повышению уважения к официальным лицам — запрет на разговоры с судьей всех участников матча, кроме капитана команды. Эта практика уже применяется в юношеских лигах Англии, и ее хотят перенести на весь мировой футбол. Тем более что на любительском уровне это сработало: количество случаев несогласия с арбитром и последующих споров сократилось на 38%.

За что могут дать оранжевую карточку

Споры с арбитром — не единственная причина, по которой в соответствии с новыми правилами игрока можно будет удалить с поля на 10 минут. По данным The Telegraph, аналогичный штраф смогут получать футболисты, совершившие грубые тактические фолы, которые не тянут на красную карточку, но слишком грубы для желтой. Для этих случаев планируется ввести оранжевую карточку, которая будет означать 10-минутное удаление. По данным СМИ, это правило может быть введено в Английской Премьер-лиге уже со следующего сезона.

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel/Global Look Press

Какие еще новшества планируется ввести

На том же заседании IFAB, которое пройдет 2 марта 2024 года, рассмотрят еще четыре возможных нововведения. Во-первых, планируется наказывать вратарей желтой карточкой за нарушение правила шести секунд — когда голкипер держит мяч в руках и не вводит его в игру дольше этого времени. Сейчас это правило существует на бумаге, но за его нарушение почти никогда не наказывают.

Также рекомендовано закрепить в правилах четкое место нахождения мяча во время исполнения пенальти. Мяч должен быть расположен ровно в центре «точки», его нельзя будет двигать ближе или в сторону от ворот, что зачастую практикуется сейчас.

Кроме того, IFAB хочет ввести четкие рекомендации для судей, как действовать в случае попадания мяча в руку в штрафной площади. Предложено удалять футболистов только в том случае, если игрок рукой лишил команду явной возможности забить. Но если мяч в руку попал ненамеренно, удалений, по мнению экспертов, быть не должно, нужны только желтая карточка и пенальти.

И наконец, планируется протестировать систему полуавтоматического определения офсайда. Она будет работать на клубном ЧМ-2024. Судьи моментально будут получать информацию, если игрок находится вне игры больше чем на 50 см.

Как футбол изменился за последние годы

Если эти нововведения будут приняты, они станут далеко не первыми за последние годы. На ЧМ-2022 было несколько новшеств: впервые на международном уровне было применено правило пяти замен. В Англии его использовали с 2020 года, со времен пандемии, но Катар-2022 — первый международный турнир с этим правилом. Допускается даже шестая замена, если один из игроков получил черепно-мозговую травму. Теперь пять замен разрешено делать везде.

Еще одно свежее новшество, которое напрямую сказывается на результатах матчей, — количество добавленного времени. Еще недавно четыре дополнительные минуты встречались не в каждом матче, а с ЧМ-2022 судьи стали тщательно отслеживать, сколько именно секунд длилась каждая пауза, и болельщики увидели по 10–15 добавленных минут к каждому тайму. Только за первый тур мундиаля в Катаре судьи добавили 178 минут к игровому времени всех 16 матчей.

За подсчет потерянного времени отвечает резервный судья — именно он дает информацию главному. А один из ассистентов на ВАР подсчитывает, сколько времени потратили на видеопросмотры, и тоже доносит эту информацию до главного.

Не исключено, что все эти идеи ФИФА подсмотрела в советском фильме «Влюблен по собственному желанию». Там герои предложили целый ряд корректив в правила, которые были частично введены и работают сегодня, спустя 41 год.

Как ВАР изменил футбол

И главное изменение последних лет — видеоповторы. Впервые они были использованы на ЧМ-2018 в России. Сейчас без них уже сложно представить футбол. Часть проблем ВАР решил (например, теперь невозможно забить мяч из офсайда), но часть проблем — создал. Во-первых, матчи стали длиться не 95–97 минут, а зачастую все 110.

Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев главный судья соглашается с подсказками видеоассистентов, которые сигнализируют ему о возможной ошибке. Если судья пошел смотреть в монитор, то в 99% случаев он изменит свое первоначальное решение, даже если повтор не дает однозначного ответа. В качестве примера вспоминается матч «Легия» — «Спартак» на групповом этапе Лиги Европы 2021 года. Рефери изначально не поставил пенальти в ворота красно-белых, но, послушав ассистента, пошел к монитору и около пяти минут пытался увидеть фол там, где его не было. Он десяток раз пересматривал эпизод и искал контакта между игроками. И когда в конце концов увидел микроскопическое касание, вернулся на поле и показал на «точку». Артем Ребров тогда совершил сейв на последней секунде и вывел «Спартак» в плей-офф.

В-третьих, повторы размывают эмоции. Каждую неделю случаются эпизоды, когда команда забивает мяч, празднует его как положено, на табло меняется счет, а спустя две минуты оказывается, что был либо микроскопический офсайд, либо никому не заметный фол, случившийся за полминуты до гола. Есть и обратные случаи: гол уже отменили из-за офсайда, игроки и болельщики расстроились, а спустя две минуты ВАР гол засчитал.

Фото: IMAGO/CB/Global Look Press

И главное — ВАР не искоренил судейские скандалы. Их осталось много. Судьи продолжили ошибаться и принимать крайне спорные решения, даже получив возможность смотреть повторы.

Как еще менялся футбол за последние 30 лет

Одно из ключевых изменений было принято перед ЧМ-1994. За победу командам стали начислять по три очка вместо двух. Это обострило борьбу и добавило мотивации командам.

В 1996-м ввели правило «золотого гола» — матч заканчивается после первого же гола в дополнительное время, но это правило прожило недолго, уже к Евро-2004 его отменили.

В 1998-м ввели три замены вместо двух и прямую красную карточку за подкат сзади. Сейчас за подкаты сзади, если они не были агрессивными, снова показывают желтую, а замен можно делать уже пять.

В 2014-м судьи начали пользоваться исчезающим спреем, чтобы отчертить линию, откуда должен производиться штрафной удар и где должна стоять «стенка».

В 2018-м, помимо ВАР, появилось еще правило дополнительной замены в овертайме. Все эти нововведения действуют и сегодня.

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