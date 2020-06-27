Звезда «Уральских пельменей» поддержал отца Сергия в конфликте с Собчак

https://static.news.ru/photo/9155a1c4-b895-11ea-86cf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Соколов Фото: dk_sokolove/instagram.com

Основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, узнав о конфликте Ксении Собчак с схиигуменом Сергием, приехал в Среднеуральский женский монастырь, чтобы поддержать духовного настоятеля своей семьи.

Юморист приехал в монастырь спустя 40 минут после драки. Вместе с ним приехала его супруга. Они хотят защитить Николая Романова от нападок знаменитой блондинки. При этом сторону Собчак заняла депутат ГД Наталья Поклонская, передаёт Starhit.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории, среди прочего, и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию.

Отец Сергий (Николай Романов) один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

На клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к изучению инцидента со съёмочной группой Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии и столкнулась с рукоприкладством со стороны его сторонников.