Зритель рассказал, как обезвредил террориста в «Крокус Сити Холле» Зритель в «Крокус Сити Холле» обезвредил террориста и ударил его по голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из зрителей во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» смог обезвредить одного из террористов, когда тот перезаряжал оружие. В интервью телеканалу «Россия 24» он рассказал, что пошел на решительный шаг, когда увидел ужас в глазах супруги.

Я взглянул на супругу и... увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать, — рассказал мужчина.

Он рассказал, что оттолкнул жену, оббежал боевика, схватил его за автомат, потянул вниз и начал бить по голове. После этого пришла подмога: к нему подбежал один мужчина и помог «вырубить» нападавшего.

В Следственном комитете ранее сообщили, что мужчина, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей, будет представлен к награде. Отмечается, что таким образом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что один из посетителей «Крокуса» обезвредил террориста и помог спастись десяткам людей. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом. Очевидица заявила, что благодаря поступку молодого человека из здания смогли выбраться несколько десятков зрителей.