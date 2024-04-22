Знакомый раскрыл правду об оставивших ребенка-инвалида на улице родителях Информацию о бросившей ребенка-инвалида женщине в Краснодаре назвали фейком

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Информация о том, что в Краснодаре мать поздно вечером оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла фейковая, рассказал NEWS.ru знакомый женщины. По его словам, россиянка является хорошей матерью, которая всегда уделяет внимание и заботится о своей больной дочери.

Сейчас везде пишут, что мать оставила ребенка — инвалида на улице с пакетом вещей и просто ушла. Это неправда. Я лично знаком с этой женщиной, она очень любит свою дочь и уделяет ей достаточно внимания и заботы. В тот день она попросила своего бывшего мужа, биологического отца девочки, посидеть недолго с ребенком, она не часто о таком просит. Но у мужчины уже появилась новая семья, поэтому ему это не особо интересно. Так что именно отец девочки вышел с ней на прогулку и бросил посреди улицы с вещами, — рассказал мужчина.

21 апреля в СМИ появилась информация о том, что жительница Краснодара оставила на улице возле магазина ребенка-инвалида и убежала. Отмечалось, что сотрудники полиции вместе с сотрудниками ПДН, приехавшие ночью забрать девочку, нашли в коляске пакет с вещами, однако никаких записок и документов там не было.

До этого мать мальчика с инвалидностью из Тынды Амурской области сняла видео, как ее сын вынужден каждый день ползти в школу через прогнивший трубопровод. Ролик опубликовал Telegram-канал «Вечерняя Тында». Дело в том, что образовательное учреждение расположено в районе, к которому нет пешеходного моста.