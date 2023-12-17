В Тынде мальчик-инвалид вынужден ползти до школы через трубопровод

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать мальчика с инвалидностью из Тынды Амурской области сняла видео, как ее сын вынужден каждый день ползти в школу через прогнивший трубопровод. Ролик опубликовал Telegram-канал «Вечерняя Тында». Дело в том, что образовательное учреждение расположено в районе, к которому нет пешеходного моста.

Вот так добирается ребенок-инвалид, то есть ребенок с ограниченными возможностями, домой, а также в школу и в кружки. На коленях, по сгнившим доскам, по трубопроводу, — говорится в посте с видео.

Мальчик проживает в микрорайоне Беленький, а школа, в которой он учится, — в центральной части Тынды. Мост, который соединяет эти два района, снесло во время наводнения в 2022 году. Местные чиновники с тех пор так его и не починили. Местные жители вынуждены добираться из дома в центр и обратно по старому трубопроводу.

Ранее сообщалось, что сокращение компенсации расходов на самостоятельную покупку средств реабилитации вызвало недовольство у родителей детей-инвалидов. Министерство труда РФ уменьшило эту сумму с 239 тысяч рублей до 60 тысяч рублей. Родители опасаются, что они не смогут погасить задолженности перед банками из-за новых правил.