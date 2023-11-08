Метеоролог предсказал Москве «репетицию зимы» Метеоролог Шувалов предсказал Москве «репетицию зимы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале следующей недели в Москву придет холодный погодный фронт, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он назвал это «репетицией зимы». Аномальное тепло уйдет, уступив место погоде типичной для ноября.

Обойдется правда без сильного снега. Может присыпать слегка, но на первом плане будет понижение температуры до 5 градусов в ночные часы и 0 минус 2 — в дневные. Снежный покров будет временный, — сообщил эксперт.

Но похолодание вновь сменится потеплением в двадцатых числах ноября, прогнозирует Шувалов. С Юго-Запада в столичный регион придет теплый циклон. Настоящая зима же ожидается не раньше декабря. По его прогнозу, в первой декаде следующего месяца снег ляжет уже окончательно и на улице установится стойкий «минус».

Ранее NEWS.ru писал, что густой туман накрыл Тюмень утром 8 ноября, что привело к задержкам авиарейсов. Согласно расписанию на сайте аэропорта Рощино, задерживаются самолеты из таких городов, как Урай, Салехард, Москва, Сургут, а также два рейса из Красноярска.