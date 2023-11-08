Синоптик пообещал москвичам еще одну теплую неделю Синоптик Шувалов: температура воздуха на неделе в Москве будет выше нормы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На этой неделе в Москве ожидается теплая погода, без ночных заморозков, рассказал NEWS.ru руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, сильные осадки ожидаются лишь в конце недели. Синоптик отметил, что температура воздуха в столице превышает климатическую норму на два—три градуса.

На этой неделе в Москве ожидается теплая погода, без ночных заморозков. Сильные дожди закончатся, предварительно, ливни пройдут лишь в конце недели. 8 ноября столбики термометра покажут восемь-девять градусов тепла, после этого начнется постепенное понижение температуры. Преимущественно, в столице будет облачно, постепенно будет расти давление. Сильного, порывистого ветра не прогнозируется. Рекордного тепла в регионе не ожидается, однако показатели в шесть — восемь градусов тепла на этой неделе все равно превышают климатическую норму на два-три градуса, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что около 90% территории России уже покрыто снегом. По его словам, исключение составляет южная половина европейской части страны, а вот азиатская покрыта снегом почти вся. Также он предупреждал, что циклон из Китая принесет непогоду в Приморский край, где синоптики ожидали снег, дожди и сильные ветра до 32 метров в секунду.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь. Синоптик подтвердил, что магнитные бури могут привести к повышению артериального давления, снижению работоспособности, к головной боли, вялости, сонливости, повышению тревожности и обострению хронических заболеваний.