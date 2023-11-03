Вильфанд сказал, какую часть России покрыл снег Роман Вильфанд: до 90% территории РФ покрыто снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От 85% до 90% территории России покрыто снегом, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, исключение составляет южная половина европейской части страны, а вот азиатская покрыта снегом почти вся.

Снег на азиатской части страны [лежит] практически повсеместно. В европейской части он выпал в Северо-Западном федеральном округе и на севере Поволжья. Исключения только составляют Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Примерно 85–90% территории России уже покрыто снегом, — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в конце недели циклон из Китая принесет непогоду в Приморский край. Там ожидаются снег, дожди и сильные ветра до 32 метров в секунду.

Циклон, который приходит 5 ноября с севера Китая, принесет в Приморский край очень сложную погодную ситуацию. Там ожидаются осадки во всех видах (дождя, снега и мокрого снега), гололедные явления и усиление ветра. На побережье 6–7 ноября порывы будут достигать 32 метров в секунду, а внутри региона — около 25 метров в секунду, — добавил Вильфанд.

Также научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил, что в предстоящее воскресенье, 5 ноября, температура воздуха в московском регионе может преодолеть температурный рекорд 2019 года и достичь самых высоких показателей для этого дня за всю историю наблюдений.