Журналисты «Ведомостей» угрожают устроить забастовку

https://static.news.ru/photo/f57206a4-bd2f-11ea-891e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Профсоюз газеты «Ведомости» выдвинул требования к акционерам. В случае отказа от их удовлетворения сотрудники угрожают забастовкой.

Об этом рассказала председатель профсоюза Бэла Ляув, передаёт «Коммерсант». Журналисты потребовали выполнить 12 пунктов: гарантировать соблюдение редакционных правил («Догмы»), гарнировать участие профильного редактора в принятии решения о размещении материалов, гарантировать проведение юридической экспертизы штатами юристами, обеспечить удалённую работу, продлить режим самоизоляции, «прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакции», гарантировать сохранение условий трудовых договоров. Кроме того, по данным РБК, работники СМИ просят вносить изменения в материалы только при участии автора и редактора, размещать соответствующий дисклеймер, не снимать материалы с сайта без решения суда и не сокращать штат.

В настоящий момент акционеры СМИ выполнили только одно требование — продлили удалённый режим работы. Генеральный директор издания Михаил Нелюбин ответил членам профсоюза, что некоторые вопросы не относятся к трудовым спорам, а некоторое руководство готов рассмотреть только на собрании совета директоров в сентябре.

При этом Ляув расскзаала «Коммеранту», что руководство не готово обсуждать остальные вопросы даже на согласительной комиссии.

В марте 2020 года владельцы «Ведомостей» заявили, что продадут издание управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и президенту издательского дома «Наша версия» Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Андрей Шмаров, который раньше был гендиректором «Сноба». После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты. На первой встрече с сотрудниками редакции Шмаров заявил, что незнаком с «Догмой» — неформальным сводом правил для журналистов «Ведомостей», что также не прибавило ему популярности. В мае было объявлено, что новым владельцем издания станет Иван Ерёмин, которому принадлежит новостной сайт «ФедералПресс».

Как писал NEWS.ru, в июне сотрудники газеты зарегистрировали первичную ячейку профсоюза журналистов. Они сделали это, чтобы обеспечить себе защиту от увольнений после смены руководства газеты.

15 июня совет директоров издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа» под руководством нового собственника Ивана Ерёмина утвердил кандидатуру Шмарова, отвергнув предложение редакции назначить главредом Анфису Воронину. Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили, что покинут издание.