Все заместители главреда покинут «Ведомости» после назначения Шмарова

https://static.news.ru/photo/f43b557a-af05-11ea-bd33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили, что покинут издание. Совет директоров утвердил главредом Андрея Шмарова, против которого редакция публично выступила в марте — после его назначения исполняющим обязанности руководителя.

Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский объявили об увольнении в знак протеста с решением совета директоров. Симаков работал в «Ведомостях» с основания газеты, остальные — более 15 лет.

Следом за заместителями главреда уйдёт и.о. шеф-редактора сайта газеты Александра Чунова.

За три месяца руководства редакцией Шмаров неоднократно нарушил установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила. <...> Коллектив издания неоднократно указывал на нежелание работать с таким руководителем. <...> Решение совета директоров о назначении Шмарова уходящие сотрудники считают непрофессиональным и мириться с ним не могут, — отмечено в заявлении на сайте «Ведомостей».

В издании добавили, что в последние месяцы редакцию уже покинули 10 из почти 90 сотрудников, включая руководителей трёх отделов. Все назвали действия Шмарова основной причиной увольнения.

Как писал NEWS.ru, 15 июня совет директоров издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа» под руководством нового собственника Ивана Ерёмина утвердил кандидатуру Шмарова, отвергнув предложение редакции назначить главредом Анфису Воронину.

Шмаров — бывший гендиректор издания «Сноб» и создатель журнала «Эксперт». Вскоре после назначения он, по словам журналистов, запретил освещать некоторые темы и заявил, что хочет кардинально изменить редакционную политику газеты.