Шмарова утвердили главредом «Ведомостей»

https://static.news.ru/photo/467ca286-aefb-11ea-874c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Шмаров Фото: Allexander Makarov/Global Look Press

Андрей Шмаров станет главным редактором газеты «Ведомости». Совет директоров утвердил его кандидатуру после почти трёх месяцев в статусе исполняющего обязанности главреда и публичного конфликта с командой издания.

Вопрос о назначении рассмотрел 15 июня совет директоров издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), состоящий из нового собственника газеты Ивана Ерёмина, его представителя Михаила Нелюбина, совладельца издания Константина Зятькова, бывшего журналиста «Ведомостей» и вице-президента компании «Дело» Максима Филимонова, бывшего журналиста «Ведомостей» и пресс-секретаря Газпромбанка Антона Трифонова, доцента кафедры предпринимательского права МГУ Александра Молотникова.

По информации «Ведомостей», два члена совета директоров поддержали предложенную редакцией кандидатуру Анфисы Ворониной — руководителя партнёрских проектов «Ведомости &». Три члена совета, а также его председатель Ерёмин проголосовали за утверждение Шмарова.

Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса, — цитирует газета Ерёмина.

Новый владелец объяснил решение необходимостью расширить пул рекламодателей и внедрить новые партнёрские форматы. Перевод Ворониной на позицию главного редактора ослабил бы «Ведомости &», посчитал Ерёмин.

Как писал NEWS.ru, конфликт между редакцией «Ведомостей» и Шмаровым разгорелся вскоре после представления и.о. главного редактора. Шмаров, по словам журналистов, запретил освещать некоторые темы и заявил, что хочет кардинально изменить редакционную политику газеты.

Шмаров — бывший гендиректор издания «Сноб» и создатель журнала «Эксперт».

Смена собственников «Ведомостей» произошла весной и была связана с необходимостью реструктурировать долги издания. Прошлый владелец Демьян Кудрявцев и его партнёры договорились о продаже газеты владельцу издания «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Последний вскоре вышел из сделки, и его место занял Ерёмин — владелец уральского издания «ФедералПресс».