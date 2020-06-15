Шмарова утвердили главредом «Ведомостей»

Андрей Шмаров станет главным редактором газеты «Ведомости». Совет директоров утвердил его кандидатуру после почти трёх месяцев в статусе исполняющего обязанности главреда и публичного конфликта с командой издания.
Вопрос о назначении рассмотрел 15 июня совет директоров издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), состоящий из нового собственника газеты Ивана Ерёмина, его представителя Михаила Нелюбина, совладельца издания Константина Зятькова, бывшего журналиста «Ведомостей» и вице-президента компании «Дело» Максима Филимонова, бывшего журналиста «Ведомостей» и пресс-секретаря Газпромбанка Антона Трифонова, доцента кафедры предпринимательского права МГУ Александра Молотникова.
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Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса, — цитирует газета Ерёмина.
Новый владелец объяснил решение необходимостью расширить пул рекламодателей и внедрить новые партнёрские форматы. Перевод Ворониной на позицию главного редактора ослабил бы «Ведомости &», посчитал Ерёмин.
Как писал NEWS.ru, конфликт между редакцией «Ведомостей» и Шмаровым разгорелся вскоре после представления и.о. главного редактора. Шмаров, по словам журналистов, запретил освещать некоторые темы и заявил, что хочет кардинально изменить редакционную политику газеты.
Шмаров — бывший гендиректор издания «Сноб» и создатель журнала «Эксперт».
Смена собственников «Ведомостей» произошла весной и была связана с необходимостью реструктурировать долги издания. Прошлый владелец Демьян Кудрявцев и его партнёры договорились о продаже газеты владельцу издания «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Последний вскоре вышел из сделки, и его место занял Ерёмин — владелец уральского издания «ФедералПресс».
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