Журналисты газеты «Ведомости» создали профсоюз

https://static.news.ru/photo/ab6714fc-aafe-11ea-a02c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведомости/facebook.com

Сотрудники «Ведомостей» зарегистрировали первичную ячейку профсоюза журналистов. Они сделали это, что обеспечить для себя защиту от увольнений после смены руководства газеты.

Сначала о создании профсоюза сообщили «Открытые медиа». Позднее об этом с журналистами поговорила руководитель отдела расследований «Ведомостей» Бэла Ляув. Именно она стала председателем профсоюза сотрудников газеты. Она подтвердила информацию о создании общества, однако от комментариев воздержалась.

Как позднее сообщил генеральный директор операционной компании газеты «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров, профсоюз журналисты создали ещё весной.

Они уведомили меня 22 апреля. Я их в этот день поздравил. Уверен, их профсоюз внесёт свою лепту в защиту прав трудящихся, - приводит слова Прозорова «Коммерсант».

В марте владельцы «Ведомостей» заявили, что продадут издание Голубовичу и Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Андрей Шмаров, который раньше был гендиректором «Сноба». После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель нового владельца газеты «Ведомости» Ивана Ерёмина рассказал о работе редакции.