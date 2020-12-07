Журналисты рассказали о самых популярных вопросах к конференции Путина

https://static.news.ru/photo/b83c3a48-389f-11eb-9167-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Журналисты в эфире телеканала «Россия 24» сообщили о самых популярных вопросах, приходящих от россиян к пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Оказалось, что наиболее часто поднимаемыми темами в сообщениях от граждан являются пенсии, права дольщиков и дистанционное обучение.

Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мероприятие решено провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии.

Через приложение «Москва — Путину» россияне смогут задать вопрос в текстовой форме или записать видеоролик. При регистрации надо будет указать имя и телефон для обратной связи. Во время самого мероприятия в приложении можно будет посмотреть трансляцию.

Кроме самых популярных вопросов журналисты также рассказали, из каких городов приходит больше всего сообщений. Как выяснилось , самыми активными участниками пресс-конференции с президентом являются москвичи, жители Тулы, Карелии и Краснодарского края.

Приходящие сообщения обрабатывают волонтёры. Они выполняют свою работу в соответствии со всеми инструкциями медиков в период пандемии коронавируса.

Как ранее передавал NEWS.ru, представители российских и зарубежных СМИ на пресс-конференции будут работать в зале Центра международной торговли. Журналисты региональных изданий смогут участвовать удалённо. Для этого организуют площадки в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Владивостоке.