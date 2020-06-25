Журналисту Лобкову удалось дважды проголосовать по поправкам к Конституции

https://static.news.ru/photo/99e534e8-b6c5-11ea-b867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 25 июня телеведущий, журналист Павел Лобков смог проголосовать по внесению изменений в Основной закон России не один, а целых два раза.

Как сообщил канал «Дождь», на избирательном участке № 141, расположенном в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева, Лобков получил бюллетень для голосования.

При этом, за неделю до старта плебисцита журналист прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час, после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет.

Президент Владимир Путин высказал предложение о внесении изменений в Основной закон 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля. При этом голосовать можно будет в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.

Как сообщил NEWS.ru, в четверг в России началось голосование по вопросу принятия поправок в Основной закон РФ. При этом для жителей Москвы и Нижегородской области доступна возможность отдать свой голос из дома, через сайт дистанционного электронного голосования. Однако в первые же часы пользователи стали массово сообщать о сбое в работе портала. Как сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин, причиной сбоя в работе сайта для дистанционного голосования стала большая нагрузка.