Журналист The Insider Марфа Смирнова рассказала о слежке за ее семьей

Фото: Соцсети

Марфа Смирнова

Живущая в Грузии журналистка The Insider (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Марфа Смирнова сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о поступающих ей угрозах, и о том, что за ее родственниками в России следят. По ее словам, угрозы ей начали поступать с апреля с неизвестных номеров, а позднее неизвестный отправитель начал ей присылать фотографии ее родных, маршруты их поездок и информацию о них, которой, по словам сотрудницы издания, в открытом доступе быть не может.

Мне присылают фото родных, маршруты их поездок, информацию о них, которой никогда не было и не может быть в открытом доступе. Довольно страшно было получить аудиозапись прослушки квартиры в Москве. Что эти люди от меня хотят, я не до конца понимаю, — заявила она.

Журналистка также опубликовала скриншот переписки с одним из угрожающих, который в ответ на просьбу назваться заявил: «А вы больше пишите про что не надо, и мы познакомимся».

4 июля в Грозном произошло нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского. При этом Немов ранее сообщал в полицию Нижнего Новгорода о слежке, однако ответа от правоохранительных органов по обращению юриста не последовало.